Álex Márquez gana otra vez a Pedro Acosta en una Sprint de MotoGP

El piloto español Álex Márquez (Ducati) ha ganado este sábado por delante de su compatriota Pedro Acosta (KTM) la carrera Sprint en la categoría de MotoGP durante el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigesimosegunda y última cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, reviviendo ambos su pelea de una semana antes en Portimão (Portugal).

Las 13 vueltas al Circuit Ricardo Tormo empezaron con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) desde la 'pole position', también como siete días antes y también cediendo pronto ese lugar. En la primera curva fue adelantado por Márquez y un par después por Acosta junto al español Raúl Fernández (Aprilia) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

Incluso su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati) había rebasado a un Bezzecchi cuyo objetivo es certificar matemáticamente su tercera posición en el Mundial de esta categoría reina. El otro piloto italiano en busca de 'bronce', Francesco Bagnaia (Ducati), confirmó su mal desempeño de los últimos meses rodando lejos hasta acabar decimocuarto.

Eso daba tranquilidad a Bezzecchi, que al menos en carrera recuperó una plaza hasta concluir quinto y ver cómo Márquez y Acosta repetían en ese orden como inquilinos del primer y segundo puestos. El foco sobre todo se centró en el combate por completar el podio, que finalmente se lo anotó Di Giannantonio por encima de un Fernández sin premio.

De cara a la carrera larga de este domingo, y como colofón a todo el campeonato, Bezzecchi arrancará desde la posición más cabecera gracias a su mejor tiempo en 1:28.809. A su lado en la primera fila tendrá a Márquez (2º, 1:28.835) y al propio Di Giannantonio (3º, 1:28.853).