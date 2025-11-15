La leridana Jordina Millà deslumbra en el Auditori

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La programación de la 32ª edición del festival Jazztardor presentó ayer una de sus propuestas más atrevidas, protagonizada por una leridana. La pianista Jordina Millà (Balaguer, 1984) deslumbró en el Auditori Municipal Enric Granados de Lleida con un concierto basado en la improvisación. En colaboración del contrabajista Barry Guy (Londres, 1947), uno de los más innovadores de su generación, interpretaron un repertorio fluido en el que ambos instrumentos pudieron revelar todo su potencial sonoro.

Millà, quien actualmente reside en Austria, se dedica a la música improvisada libre, el lenguaje contemporáneo y los proyectos multidisciplinarios.

El Jazztardor continúa hoy con dos propuestas. A las 12.00, está previsto un pasacalles en el mercado de Pardinyes a ritmo del grupo Pixie Dixie y la colaboración de la cantante Jessica Abu. Por la noche, a las 22.00, el Cafè del Teatre acogerá el concierto de Joan Monné Quartet, que presentará un repertorio con piano, saxo, trompeta y contrabajo. La entrada tiene un precio de entre 15 y 18 € y se puede comprar en jazztardor.cat.