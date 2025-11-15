SEGRE

‘Les sis de Ravensbrück’, premiado por partida doble

Las periodistas Anna Gasol y Pili Garcia, recogiendo el premio.

El docupódcast Les sis de Ravensbrück, producido por EMUN FM (Consorci d’Emissores Municipals de les Terres de Lleida), ha sido reconocido esta semana con el premio a Millor Contingut d’Àudio en los Premis de Comunicació Local, y con el galardón de Bones Pràctiques de Pòdcast en los Premis de Comunicació No Sexista que otorga la Associació de Dones Periodistes de Catalunya. El pódcast, impulsado por las periodistas leridanas Pili Garcia y Anna Gasol, recupera y pone voz a la historia de seis mujeres leridanas deportadas al campo de concentración de Ravensbrück.

