Joan Dausà y Lori Meyers se suman al cartel del Magnífic

El Magnífic Fest anunció ayer que el cartel de su quinta edición, prevista para el 19 y 20 de junio de 2026, incluirá dos grandes propuestas: el cantante Joan Dausà y la banda Lori Meyers. Dausà, una de las voces más reconocibles del panorama musical catalán, presentará el viernes 19 en Lleida su nuevo álbum, Immortals, cuya publicación está prevista en primavera. De hecho, el artista reveló ayer que el Magnífic será la única parada que hará en tierras leridanas en el marco de su gira a lo largo del próximo año. Por su parte, los granadinos Lori Meyers, que acumulan ocho discos de estudio y más de dos décadas sobre los escenarios, acercarán su indie pop al escenario del certamen el día 19.

Asimismo, el festival reveló que la edición también acogerá los conciertos del dúo barcelonés de moda Svetlana, la banda pop-rock Éxtasis y el rock de los madrileños Sobrezero. Estos nombres completan la programación junto al resto de artistas anunciados a principios de este mes: Love of Lesbian, The Molotovs, Tu Otra Bonita, Kitai, Alison Darwin (ganadores de la pasada edición del concurso de bandas emergentes Stellart) y Rafa Ariño.

Entradas ya a la venta

Las entradas para asistir al Magnífic Fest 2026 ya se pueden comprar en la página web del certamen, www.magnificfest.com. Los tíquets de un solo día tienen un precio de 56 euros y también están disponibles los abonos para acudir ambas jornadas a 96 euros.