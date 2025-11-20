Objetos de artistas icónicos como Marilyn Monroe, Lady Gaga o Rosalía, en una galería de arte de Lleida

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Desde la factura de unos zapatos que Marilyn Monroe se compró en los años 50, hasta el casco de fútbol americano con el que Lady Gaga anunció su participación en la Super Bowl de 2017, pasando por la icónica muñequera roja de Freddie Mercury y las deportivas favoritas del DJ sueco Avicii. Estos son solo algunos de los 240 objetos que atesora la muestra Music Icons, inaugurada ayer en la Adrià Codina Art Gallery de Lleida y organizada por su propietario e historiador del arte, Adrià Codina.

El megàfon de Rosalía i el casc de Gaga. - JORDI ECHEVARRIA

La exposición hace un repaso de las pertenencias –como ropa y accesorios personalizados o firmados, documentos, fotografías inéditas, o instrumentos– más reconocibles de estrellas notorias de la industria musical de los últimos 75 años y las contextualiza con imágenes y vídeos del momento.

De hecho, la colección abarca cantantes de todas las décadas porque “mi objetivo es que el público que entre por la puerta, tenga 15 u 80 años, pueda encontrar a sus favoritos de la industria musical y que se puedan hacer suya una parte de la exposición”, explica Codina. S

El carrer Vallcalent, escenari de l’actuació d’una banda tribut als protagonistes de la mostra. - JORDI ECHEVARRIA

in duda, el objeto más actual es el altavoz con el que Rosalía anunció a finales del mes pasado que publicaría un nuevo disco. Destacan también los objetos de músicos leridanos que se han hecho un nombre en la industria, como Lorena Gómez (Operación Triunfo), Lluís Sánchez (Eufòria) o Sexenni.

Paralelamente, la muestra incluye trajes diseñados y cedidos por catalán Gustavo Adolfo Tarí, que ha vestido a cantantes internacionales como Shakira, Nathy Peluso, Amy Winehouse, will.i.am y Fergie (del grupo The Black Eyed Peas), así como Bad Gyal, Amaia o Melody.