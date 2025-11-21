Alba cierra su 50 aniversario con un concierto de la OJC en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, la Associació Alba de Tàrrega cerrará su 50 aniversario con un concierto único, titulado Quan surt l’Alba, en el que la Orquestra Simfònica Julià Carbonell compartirá escenario con usuarios de la entidad. El repertorio incluirá Deux Aubades de Lalo, Idil·li de Siegfried de Wagner, Chanson de Matin de Elgar y Doble 5 Suite de Oltra.