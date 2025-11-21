SEGRE
Alumnos del Conservatori i Escola de Música tocan por Santa Cecília

El Conservatori i Escola de Música Municipal de Lleida ofrecieron ayer su tradicional concierto de Santa Cecília –patrona universal de la música y, en la ciudad, patrona de la Paeria y la Guardia Urbana– en el Auditori Municipal Enric Granados. Destacó la participación en el recital del alumnado que obtuvo el Premi Extraordinari o Menció d'Honor de fin de nivel el curso pasado: cinco alumnos de nivel elemental y dos de grado profesional.

