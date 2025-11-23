Àngel Llàcer reivindica la magia eterna del clásico ‘El Petit Príncep’ en la Llotja

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El musical El Petit Príncep, dirigido por Àngel Llàcer y con música de Manu Guix, llegó ayer a Lleida dentro de su gira por Catalunya, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos culturales para las familias y consolidando su éxito también en Ponent. Después de las tres representaciones de ayer, el espectáculo vuelve a escenificarse hoy (12.00 y 17.00), ofreciendo al público una nueva oportunidad de disfrutar de esta propuesta que combina poesía, emoción y una puesta en escena visualmente deslumbrante. Llàcer destacó que el musical está concebido para emocionar tanto a quienes ya conocen y aman la historia como a quienes la descubren por primera vez, buscando recuperar la mirada limpia y curiosa que reivindica la obra original. Por su parte, Manu Guix subrayó el reto creativo que supuso musicar el relato de Antoine de Saint-Exupéry, componiendo desde la sinceridad y evitando encasillar el espectáculo en un género concreto, con la firme intención de amplificar su fuerza emocional. La presencia del musical en Lleida refuerza el vínculo especial que mantiene con el público de Ponent, donde se ha consolidado como un referente familiar y educativo gracias a su capacidad para conectar generaciones. Niños que descubren la historia por primera vez y adultos que se reencontran con ella desde una nueva sensibilidad. El Petit Príncep invita a viajar por planetas y galaxias, reivindicando valores universales como el amor, la amistad, la sinceridad y la capacidad de maravillarse ante lo esencial, aquello que, como recuerda la obra, “es invisible a los ojos”. Un espectáculo familiar que continúa llenando teatros en toda Catalunya y que confirma que todos llevamos un principito dentro.