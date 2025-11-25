La jueza rechaza los recursos de la Generalitat y el MNAC y reitera que Sixena puede entrar en los almacenes del museo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La jueza oscense ha rechazado los recursos de la Generalitat y el MNAC contra el escrito que autorizaba al Ayuntamiento de Vilanova de Sixena a interrogar a los técnicos del museo catalán y a entrar en el almacén para buscar más frescos del monasterio, y ha reiterado que la delegación puede proceder con estos trámites. Además, la magistrada condena al Gobierno y el museo a pagar los costes de los recursos, según ha explicado a la ACN el abogado del Ayuntamiento, Jorge Español. El escrito de la jueza está firmado el 24 de noviembre y se ha notificado hoy. Una vez sabida la decisión, Español ha presentado un nuevo escrito al juzgado para que la magistrada envíe a la Policía Judicial para hacer los interrogatorios y entrar a los almacenes del MNAC. Según el escrito, se autoriza la delegación de Sixena a "proceder a la evaluación in situ de la situación actual de las pinturas murales", y el MNAC tiene que facilitar el pleno acceso a los archivos y la documentación que se conserve".

También requiere al MNAC a identificar a los técnicos que actualmente son "responsables de la conservación" de las pinturas murales, y se autoriza la delegación de Sixena a interrogarlos para "aclarar las cuestiones técnicas que se consideren precisas en relación con la conservación, desmontaje y traslado de las pinturas murales".

También se autoriza el Ayuntamiento de Vilanova de Sixena a ver las pinturas murales depositadas en los almacenes del MNAC.

Cronograma

De su lado, el gobierno aragonés ha explicado que, con respecto al interrogatorio de los técnicos, la autorización judicial "se circunscribe a recavar información necesaria por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena para hacer los informes, con la finalidad de permitir en la parte ejecutante la elaboración del cronograma oportuno."