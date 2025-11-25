La Escola de Música de Bellpuig, Mèrit Musical 2025

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Escola Municipal de Música de Bellpuig fue reconocida el pasado fin de semana con el Mèrit Musical 2025 coincidiendo con su 40 aniversario. La distinción se entregó el domingo en el transcurso del concierto de Santa Cecília de este municipio del Urgell en el Teatre Armengol. La cita empezó con la entrega del reconocimiento y la actuación del conjunto de combo de la escuela musical. Seguidamente actuaron el Orfeó Joventut, la Bellpuig Cobla y la Banda Municipal de Música de Bellpuig.

La Escola Municipal de Música de Bellpuig nació hace 40 años para cubrir una necesidad cultural y musical en el municipio. La actividad arrancó en el antiguo local del Orfeó y en una sala cedida por el consistorio. Desde sus inicios, la acogida fue significativa con más de 40 alumnos. Con los años, la Escola Municipal de Música se estableció se forma estable en el castillo, en las antiguas escuelas públicas, y el curso 2021/22 el ayuntamiento fijó unos nuevos objetivos ampliando la oferta educativa musical y democratizando la cultura como herramienta de cohesión social.