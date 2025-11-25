Presencia leridana en la feria del libro de Guadalajara

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), que arranca el sábado 29 y se prolongará durante una semana (domingo 7), contará con presencia leridana de la mano de Pagès Editors, que participará con la directora, Eulàlia Pagès, Àngels Marzo (editora) y Glòria Flix (directora comercial), y de la escritora Mercè Ibarz, natural de Saidí. Pagès será una de las editoriales catalanas con representación en este evento, que este año tiene Barcelona como ciudad invitada y que incluye en el programa una amplia variedad de participantes y actos vinculados a la literatura producida en Catalunya.

El ayuntamiento de la capital catalana informó ayer que entre los participantes en esta edición de la FIL destacan artistas y escritores como Rigoberta Bandini, Santi Balmes, Sergi Belbel, Xavier Bosch, Javier Cercas, Miquel de Palol o Eduardo Mendoza.

El Institut Ramon Llull presenta también en la FIL 2025 un programa que incluye un seminario de traducción a las diferentes variantes del español, un encuentro entre editores y agentes literarios catalanes y latinoamericanos, y actuaciones de música y artes escénicas.

Concierto del leridano Roger Mas y Mushkaa presenta disco

� El cantautor de Solsona Roger Mas también estará presente en la FIL de Guadalajara con un concierto acompañado de la Cobla Sant Jordi, una de las formaciones más sólidas y con mayor proyección de Catalunya. Ofrecerá un repertorio formado por canciones de su discografía y versiones de otros autores y en otras lenguas, en un diálogo emotivo, atractivo e inusual con la peculiar sonoridad de la cobla. Junto a él, la feria del libro contará con otras y variadas voces del panorama musical en Catalunya como Mushkaa, que presenta nuevo disco y nueva gira. Entre los autores que representarán a Barcelona, detacan también Carlos Zanón, Màrius Serra o Colm Tóibín, una de las figuras literarias más relevantes en literatura anglosajona.