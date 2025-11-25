Vilaplana aporta a la jueza de la dana un documento de pago de parking cuyo importe coincide con un abono a las 19.47h

La periodista Maribel Vilaplana (d) a su llegada a los Juzgados de Catarroja, a 3 de noviembre de 2025, en Catarroja

La periodista Maribel Vilaplana, que comió en El Ventorro con el 'president' de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, el día de la dana, ha aportado a la jueza que instruye la causa un documento que refleja un pago en el parking de la Glorieta donde dejó su coche, de 15,10 euros. Este importe coincide con un abono realizado en el aparcamiento de la Glorieta a las 19.47 horas, según el listado entregado por la empresa a la magistrada.

En esa jornada constan en la documentación remitida por la empresa gestora del parking al juzgado otros pagos por ese importe: a las 16.46 horas, a las 17.50 y a las 19.47, esta última la hora que concuerda con el momento en el que, según la declaración de la periodista ante la jueza, salió del restaurante: a partir de las 18.45.

En una providencia de este martes, la jueza recoge que de la documentación remitida por Vilaplana, testigo en la causa, consistente en el número de la tarjeta bancaria con la que efectuó el pago del importe de estacionamiento el 29 de octubre en el parking de la Glorieta, se refleja que el pago asciende a 15,10 euros.

A la vista de esta documentación, la magistrada acuerda que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del órgano judicial certifique qué hora de entrada y de salida del vehículo coincidiría con los dos parámetros que figuran en la documentación entregada por la mercantil Interparking: los cuatros últimos dígitos de la tarjeta bancaria y el importe del estacionamiento.

Asimismo, en paralelo conforme a lo ya acordado anteriormente, remite un oficio a la mercantil Interparking para que, en el plazo de un día, hagan constar la hora de entrada y salida el día 29 de octubre de 2024, del vehículo de Vilaplana, tras remitirle el número de tarjeta aportado y de la parte del extracto bancario referente al pago por importe de 15,10 euros.

A través de una diligencia de ordenación, la jueza acuerda que la documentación facilitada por la periodista quede en sobre cerrado en poder de la Letrada de la Administración de Justicia y, con ello, se tiene por cumplimentado el requerimiento efectuado el pasado 19 de noviembre de 2025.

DECLARACIONES ANTE LA JUEZA

Vilaplana declaró a la jueza de la dana que la comida con el 'president' se prolongó hasta que, sobre las 18.45 horas, Mazón le dijo que si le parecía bien concluirla pero no porque fuera "insostenible" por la cantidad de llamadas que estaba recibiendo durante la tarde y que se intensificaron a partir de las 17.15 horas.

La comunicadora calcula que tardaría unos cinco o diez minutos paseando del aparcamiento al parking, y durante el camino estuvieron todavía hablando un rato de fútbol. Por su parte, en su declaración como testigo, el dueño de El Ventorro aseguró a la jueza que Mazón abandonó el local junto a la comunicadora entre las 18.30 horas y las 19, cuando no había más clientes.

En su declaración ante la jueza Vilaplana no pudo aportar el tique del parking de la Glorieta en el que aparcó el coche, por lo que la magistrada pidió a la empresa del parking que lo entregara.

Sin embargo, la compañía explicó que la información de lectura de matrículas de los vehículos que acceden al aparcamiento es eliminada "automáticamente" por el sistema cuando pasa un año desde la prestación del servicio, mientras que el de las imágenes de los accesos y salidas al cabo de un mes, en cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Por tanto, no podía ofrecer datos de entrada y salida del 29 de octubre de 2024 vinculados a matrículas específicas que hubieran registrado su entrada y salida por la maquinaria del aparcamiento al haber transcurrido el periodo de conservación.

Respecto de los movimientos en el aparcamiento registrados por la aplicación P-APP, la empresa ha verificado que ningún usuario registrado con la matrícula del coche de la periodista efectuó salida del aparcamiento en ese día.

Sin embargo, la compañía trasladó a la jueza que si la operación fue pagada con tarjeta bancaria, cruzando datos los listados de estancias y pagos y los de cobros con operaciones de tarjetas bancarias, se puede conocer la hora de entrada y la de salida de ese día teniendo el número de la tarjeta.

Por ello, la magistrada pidió a la comunicadora que proporcionara al Juzgado, "a la mayor brevedad", captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de Valencia, el día 29 de octubre de 2024, así como los dígitos de la tarjeta bancaria y el tipo de tarjeta con la que efectuó ese pago, que ahora ha entregado al juzgado.