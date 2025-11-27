El valenciano Carlos Marzal, director de poesía de Milenio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Editorial Milenio, creada en 1996 por Pagès Editors, anunció ayer la incorporación del reconocido escritor Carlos Marzal (València, 1961) como nuevo director de su colección de poesía en castellano. Licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València, Marzal cuenta con una sólida trayectoria literaria avalada por una veintena de publicaciones que abarcan poesía, ensayo, aforística y narrativa. Considerado uno de los principales representantes de la llamada poesía de la experiencia –tendencia dominante en la España de los años 80 y 90–, ha publicado once poemarios. Entre ellos, destaca Metales pesados (Tusquets, 2001), obra con la que obtuvo el Premio Nacional de Poesía y el Premio de la Crítica de poesía castellana en 2002. Su título más reciente es el poemario Euforia (Tusquets, 2023).

Además de su labor creativa, Marzal fue codirector durante una década de la revista Quites, dedicada a la literatura y los toros, y es colaborador habitual en diversas publicaciones culturales. También ejerce como columnista y crítico en los diarios ABC y Levante, así como en la revista Descubrir el arte.

En relación con su nueva responsabilidad, Marzal señala que “la aspiración de cualquier individuo que trabaja en el mundo editorial –escritores, editores, impresores, libreros– es conseguir que el lector tenga entre sus manos un buen libro: el mejor posible”. El poeta destaca el buen momento que vive la poesía española del siglo XXI: “En todas las generaciones en activo se pueden encontrar magníficos poetas. Los jóvenes han heredado el tesoro de su tradición y los mejores procuran estar a su altura. En Editorial Milenio queremos contribuir a que eso se mantenga en pie”, asegura el autor valenciano.

Por su parte, la responsable de Editorial Milenio y editora en Pagès Editors, Àngels Marzo, celebró la llegada de Marzal al equipo y dijo que “es uno de los poetas españoles más destacados, reconocido dentro y fuera del país”.

La colección se estrena bajo su dirección con Rafael Espejo

� Carlos Marzal ha estado trabajando durante los últimos meses para presentar, como estreno de su 'mandato' de la colección de poesía de Editorial Milenio, el poemario A la vuelta recogeré el camino, del poeta, crítico literario, gestor cultural y profesor de escritura creativa Rafael Espejo (Palma del Río, Córdoba, 1975). Se trata de la obra número 13 de la colección y reúne la poesía escrita hasta el presente por Espejo, una de las mejores voces de la llamada generación del 2000. “La obra de Rafael Espejo es alta poesía: sabia, vitalista y emocionante”, destaca Carlos Marzal sobre el poemario, que saldrá a la venta a principios de diciembre. Además, “nos invita a una aventura literaria que también es la nuestra, la de sus lectores fervorosos”, añade el director de la colección.