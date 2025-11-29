El mundo de Gort, en el Morera

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida conmemoró ayer la recepción de un conjunto de 750 obras y publicaciones del ilustrador y dibujante Jordi Gort (Lleida, 1960-2013) con un emotivo homenaje a su figura y legado, caracterizado por escenas de ciencia ficción. La donación fue fruto de la voluntad de su hermana, Montserrat Gort, quien participó en una mesa redonda sobre el artista junto con el poeta Amat Baró y el conservador del Morera Francesc Gabarrell. “Es una manera de mantener su obra unida y hacerla accesible al público”, afirmó Gort, y admitió que “me haría ilusión que estudiantes de arte de la ciudad se interesaran por la figura de Jordi”. Sus intervenciones estuvieron intercaladas por lecturas de poemas a cargo de Gort, Amat y Carles M. Sanuy.

Entre las piezas que incluye la donación, se encuentran los dibujos de las diferentes ediciones de su serie más conocida: Extractes del Manual de Supervivència Estel·lar; además de ilustraciones y ejemplares de fanzines de Gort, autoeditados bajo su propio sello, Autoedicions catalanes; varios originales de cómics de su creación; así como dibujos de las series Cartes del Tarot y Horòscop Xinès (1985). Paralelamente, destaca su mítica creación titulada Excavacions Lleida 4527 (1986), que muestra una Seu Vella destruida, descubierta tras unas excavaciones arqueológicas del futuro.

“Nuestra misión es construir una colección de los elementos que forman parte de nuestra cultura visual. Por ello, queríamos incorporar un lenguaje, a veces, denostado, como la historieta gráfica o el cómic”, explicó el director del Morera, Jesús Navarro. “Supone un lenguaje expresivo muy importante y un elemento distintivo de su contemporaniedad”, añadió.