‘Reviven’ la poesía de Susanna

La librería La Fatal de Lleida acogió ayer la presentación de Memòria del cos (editorial El far de Viena), una recopilación de la poesía completa del autor Àlex Susanna, que falleció en julio de 2024 a los 66 años. El acto contó con la presencia de Jordi Llavina, curador de la obra, y del escritor Pere Rovira. Susanna se dedicó a la poesía, pero también al dietario, la traducción, la gestión cultural y a la comisión de exposiciones. Publicó más de una veintena de libros y la recopilación presentada recoge diez de ellos al completo, así como otras piezas iniciales incluidas en su primer compendio (que vio la luz en 1980), con título homónimo al libro presentado ayer.