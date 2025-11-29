Vuelven series clásicas al Super3 como 'Bola de Dragón Súper' o 'Pokémon', con capítulos nuevos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plataforma 3Cat ha anunciado el retorno de series clásicas al Super3 con nuevas historias, reemisión de capítulos míticos y la renovación de otros.

Entre ellas, destaca Pokémon, que se incorpora la saga Journeys y sus tres temporadas completas. En total suman 148 capítulos, que se estrenará el 19 de diciembre.

Por otra parte, los Pitufos también vuelven a la cadena con la recuperación de los capítulos clásicos, pero también con otros renovados con 3D.

Otra de las series anunciadas es Bola de Dragón Súper con la quinta temporada y 55 capítulos nuevos. Sin embargo, todavía no se sabe la fecha de estreno. Los capítulos de esta saga suman más de 600.000 reproducciones al Super3, y junto con Bola de Dragón y Bola de Dragón Z acumula más de 13 millones de reproducciones en la plataforma 3Cat. En octubre se publicó la cuarta temporada de la serie, que es la primera vez que se dobla en catalán.

También en proceso de doblaje se encuentra One Piece, con la que se están preparando 228 capítulos correspondientes a las temporadas 7, 8, 9 y 10 de la serie.

Finalmente, las Espías de Verdad volverán al Super3 con 156 capítulos y episodios inéditos de la séptima temporada. Todavía no se sabe la fecha de estreno.