Ateneos de Ponent con premio

Dos de los cuatro Premis Ateneus 2025, galardones que concede desde 1989 la Federació d'Ateneus de Catalunya, distinguieron ayer a dos entidades socioculturales de Ponent. El Ateneu del Pallars Jussà, en Tremp, se llevó el premio al mejor proyecto ateneístico en una población pequeña por el proyecto de Fira d'Entitats Trempolines, mientras que la Associació Alba de Tàrrega ganó el nuevo Premi Protegim por su proyecto sobre la gegantona inclusiva Nona.

En una gala en la sala La Paloma de Barcelona, fueron galardonados también el Casal de Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres, Maresme) por el mejor proyecto ateneísta del 2025, Un batec cultural per a Llavaneres; y el Ateneu Santfeliuenc (Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat) por el mejor proyecto en red, Pilla’t de Sant Feliu.

El proyecto del Ateneu del Pallars Jussà se materializó en una jornada de encuentro del mundo asociativo de Tremp, el pasado 4 de octubre, para ayudar a las entidades de la localidad a darse a conocer, reforzar las relaciones entre ellas y visibilizar el gran tejido asociativo del municipio. El jurado destacó que “la Fira es un ejemplo brillante de cómo la vida asociativa puede convertirse en motor de cohesión e identidad en municipios pequeños, generando comunidad, participación y orgullo de pertenencia”. Asimismo, la cohesión social es uno de los objetivos del Premi Protegim otorgado a la Associació Alba por la gegantona inclusiva Nona, adaptada en silla de ruedas. El proyecto, que nació en el marco del 50 aniversario de la Escola Alba, invita especialmente a personas con movilidad reducida o trastorno del espectro autista a hacerla bailar en fiestas y pasacalles, abriendo así nuevos caminos para una cultura popular más acesible.

Galardón honorífico para la ilustradora Roser Capdevila

La Federació d’Ateneus de Catalunya otorgó el premio honorífico a la ilustradora Roser Capdevila (Barcelona, 1939) en reconocimiento a “una de las figuras más queridas e influyentes de la cultura catalana contemporánea, creadora de universos imaginarios que han marcado a generaciones”. El jurado puso en relieve la coincidencia entre los valores que inspira la obra de Capdevila, creadora de Les tres bessones, y la labor de los ateneos: fomento de la cultura, la educación y la creatividad colectiva como herramientas de transformación social.