Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo en 2025 en Spotify y solo hay un español en el 'top 10'

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha liderado las reproducciones mundiales en Spotify durante 2025, acumulando más de 19.800 millones de escuchas en la plataforma de streaming. En territorio español, Quevedo ha logrado situarse como el segundo artista más reproducido, convirtiéndose en el único representante español del Top 10.

Según revela el 'Wrapped' anual de Spotify, que analiza las tendencias musicales entre sus más de 700 millones de usuarios, Taylor Swift ha descendido al segundo puesto tras ocupar la primera posición durante los dos años anteriores. El podio global lo completa The Weeknd, seguido por Drake en cuarta posición y Billie Eilish cerrando el Top 5.

En el ámbito nacional, Quevedo ha experimentado un notable ascenso desde la quinta posición que ocupaba en 2024 hasta el segundo puesto actual. El ranking español sitúa a Myke Towers en tercera posición, seguido por JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V y KAROL G.

Las artistas femeninas más escuchadas

Karol G mantiene su hegemonía como la artista femenina más reproducida en España por tercer año consecutivo. Le siguen en popularidad Aitana, De La Rose, Bad Gyal y Taylor Swift. Cabe destacar la presencia de Rosalía, cuyo álbum 'LUX' ha conseguido situarse entre los 20 más escuchados en España tras convertirse en el disco con más reproducciones en un solo día por una artista hispanohablante.

Completando el Top 10 femenino español encontramos a Shakira, Lola Indigo, Emilia y Lady Gaga, demostrando la fuerte presencia de talento latino en las preferencias nacionales.

Canciones más reproducidas en 2025

A nivel mundial, "Die With A Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars se ha coronado como la canción más escuchada con 1.700 millones de reproducciones. Mientras tanto, en España el tema más popular ha sido "La Plena - W Sound 05", una colaboración entre W Sound, Beéle y Ovy On The Drums.

El ranking español lo completan "capaz (merengueton)" de Alleh y Yorghaki, y dos temas de Bad Bunny: "VeLDÁ" (con Omar Courtz y Dei V) y "BAILE INoLVIDABLE", confirmando la dominancia del artista puertorriqueño en el mercado español.

Artistas españoles con mayor proyección internacional

En cuanto a los artistas nacionales más escuchados fuera de España, Rels B mantiene la primera posición un año más, seguido por Quevedo y Enrique Iglesias, que completa el podio. Alejandro Sanz y Rosalía ocupan el cuarto y quinto puesto respectivamente, siendo esta última la artista española femenina con mayor proyección internacional nuevamente.

La lista de representantes españoles con mayor alcance global se completa con Morad, Pablo Alborán, La Oreja de Van Gogh, Aitana y Hombres G, reflejando la diversidad de géneros y generaciones que traspasan fronteras.

Entre las canciones de artistas españoles más escuchadas internacionalmente destaca "Cuando No Era Cantante", la colaboración entre el granadino Yung Beef y el mexicano El Bogueto, seguida por "YO y TÚ" de Quevedo junto a Ovy On The Drums y Beéle, y "TU VAS SIN (fav)" de Rels B.

Los pódcasts más populares

El formato podcast sigue ganando adeptos en España, donde el programa de comedia "La Ruina" lidera las preferencias de los usuarios en 2025. Presentado por Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull, este contenido se sitúa por delante de "Nadie Sabe Nada" de Andreu Buenafuente y "El Podcast de Marian Rojas Estapé".

Completan el Top 10 de pódcasts más escuchados en España: "The Wild Project", "Tengo un Plan", "Poco se Habla!", "WORLDCAST", "ROCA PROJECT", "La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat" y "La Pija y la Quinqui", confirmando la predilección del público por contenidos de comedia, entrevistas, bienestar y desarrollo personal.