Homenaje a Carmen Balcells en la Feria de Guadalajara

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en México, rindió homenaje el lunes a la agente literaria leridana Carmen Balcells (1930-2015), en un acto con los escritores Eduardo Mendoza y Carme Riera y el periodista Xavi Ayén. Junto al consejero delegado de Planeta para América Latina, José Calafell, repasaron aspectos de la personalidad de la ‘Mamá grande’, como la llamaba Gabriel García Márquez, y su papel en el ‘boom latinoamericano’. “A mí me cambió la vida”, aseguró Carme Riera, que destacó la generosidad y la capacidad empática de Balcells y cómo trataba a sus “clientes”, como llamaba a sus representados. Eduardo Mendoza añadió que Balcells “organizó el cambio” en la industria editorial en cuanto a los derechos de los autores y apoyó a editores en sus primeros pasos.

El acento leridano en la feria literaria mexicana también llegó de la mano del cantautor de Solsona Roger Mas, que protagonizó una actuación en el Foro del recinto, acompañado de la Cobla Sant Jordi. El artista consiguió el objetivo de reivindicar el sonido de la cobla, con el público despidiéndolo con ovación en pie, en un escenario por donde desfilarán los próximos días Mushka o Rigoberta Bandini.

Por otro lado, el President Salvador Illa –que inauguró el estand de Catalunya– avaló la iniciativa del ayuntamiento de Barcelona de impulsar una beca-residencia de escritura para autores latinoamericanos: “Me parece que abrirse siempre es bueno”. También anunció que Barcelona acogerá en 2026 un fórum internacional de traductores de literatura catalana a otras lenguas. Por su parte, el Gremi d’Editors destacó el buen momento del sector (más de 800 empresas y 35.000 trabajadores) pero reclamó acelerar el Pla del Llibre i la Lectura.