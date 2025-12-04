‘Pedra de tartera’ salta al cómic en su 40 aniversario

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La editorial Columna, que celebra este 2025 los 40 años de la publicación de la novela Pedra de tartera, de la pallaresa Maria Barbal (Tremp, 1949), presentó ayer en Barcelona este libro en formato de cómic, con ilustraciones de Áurea López y guion de I. L. Escudero. Barbal explicó que el libro gráfico mantiene la esencia por “la memoria histórica” y que espera que los lectores de cómic “se interesen por esta historia y puedan hacerse cargo de lo que representa una guerra y una postguerra a partir de una pequeña historia de una familia”. Pedra de tartera, traducida a una veIntena de lenguas, supera los 500.000 ejemplares vendidos. La autora leridana, que presentará mañana esta obra en la Biblioteca Pública de Tremp (18.30 h), reflexionó que la novela gráfica plantea la posibilidad de concretar los personajes: “Sus caras, expresiones y estados de ánimo, los paisajes, ambientes, interiores de las casas y tantas cosas que rodean nuestra vida como las cocinas”. Todo esto, añadió Barbal, en el caso de la novela corre a cargo del lector, que debe imaginarlo. En este sentido, la ilustradora Áurea López explicó que “una de las dificultades fue sobre todo hallar documentación gráfica de la vida diaria de principios del siglo XX del Pallars”, para lo que incluso investigó en el Arxiu Històric del Pallars.