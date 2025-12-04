Videoarte de Ponent en Corea

Dos artistas de Ponent participarán este mes en la nueva edición de la exposición internacional de arte digital de Corea del Sur, a partir del día 12 en la Universidad de Jeju. Dos obras de Xavi Brufau, de Mollerussa, y de Eva Salas, de Lleida, han sido seleccionadas para exhibirse en esta cita anual referente de las nuevas tendencias visuales y tecnológicas.

Xavi Brufau, licenciado en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona y profesor de la Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya y de la Escola Ondara de Tàrrega, presentará la obra visual Camuflatge rosa. “Es una propuesta que juega con la ambigüedad y la controversia en torno a la percepción de la realidad”, explicó este creador, que hace años que emprendió un singular proyecto artístico a través de las redes sociales que consiste en documentar todo aquello que se encuentra por la calle y que incluye el color rosa. Su Camuflatge rosa convierte una furgoneta en movimiento en un manifiesto visual de libertad expresiva. Ya será la tercera ocasión en que el artista participa en esta muestra de arte digital. En cambio, para Eva Salas será su estreno internacional. Licenciada también en Bellas Artes por la UB, Salas es profesora de la Universitat de Lleida y del Col·legi Episcopal. “Estoy muy contenta por poder llegar tan lejos con mi obra”, destacó la artista, que mostrará en Corea la pieza audiovisual Combustió, de la serie Tocats, que en primavera exhibió en el Institut d’Estudis Ilerdencs y con la que juega con el doble significado del término: como ornamento y afectación emocional. En esta pieza en concerto, aborda la crisis climática y la contaminación.