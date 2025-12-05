El libro del emérito se vende en Lleida “como cualquier novedad”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las librerías leridanas tienen disponible desde el miércoles las memorias del rey emérito Juan Carlos I, Reconciliación (Planeta), que se está vendiendo “como cualquier otra novedad”, señalan desde los establecimientos. Antes de su publicación en España –salió en Francia hace un mes–, los clientes ya preguntaban si estaría disponible y ahora lo ojean por “curiosidad y morbo”, apuntan. Esperan que este fin de semana aumenten sus ventas y reservas, y coinciden en que el perfil de su lector supera los 55 años.

En cambio, el libro se encuentra en el primer puesto de los más vendidos en Amazon. Hoy está previsto que Juan Carlos I ponga su voz en el prólogo y en el corolario del audiolibro, que arranca explicando que, aunque su padre siempre le dijo que no escribiese sus memorias, lo hace porque siente que le han “robado” su historia. El emérito aborda sus “desvíos sentimentales”, sus vínculos familiares y relación con Franco, su legado y futuro, así como la situación política en Catalunya.