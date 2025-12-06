'Sirat' recibe dos nominaciones en unos premios de los Estados Unidos, preparando el terreno para los Óscars

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Sirat ha sido nominada esta noche en dos categorías de los Critics Choice Awards, todo mientras continúa en la carrera de los Óscar y allana el terreno.

El filme de Oliver Laxe opta en la estatuilla en mejor película en lengua extranjera, categoría donde competirá con Belén, El agente secreto, Un simple accidente, No hay otra opción y La chica zurda. También ha sido nominada en la categoría de mejor sonido.

Los premios los otorga la asociación de críticos de Estados Unidos, en una gala programada para el 4 de enero en Los Ángeles.