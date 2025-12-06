El teléfono de atención tributaria de la Paeria de Lleida supera 1.600 llamadas el primer mes

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El servicio telefónico de atención y gestión tributaria puesto en marcha por la Paeria de Lleida ha recibido 1.652 llamadas desde su puesta en marcha el 3 de noviembre.

Se han atendido el 98,91% de ellas, 1.606 de forma directa y otras 21 que no pudieron ser atendidas en un primer momento y se recuperaron mediante una llamada posterior, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

La teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, ha destacado el buen funcionamiento del servicio "para acercar la administración a la ciudadanía", y ha recordado que recientemente se puso en marcha la Oficina d'Atenció Ciutadana Bordeta y el nuevo servicio de videoatención municipal.