10 horas ‘militares’ del Museu de Lleida

Alejado del foco mediático e instalado en la jubilación, el historiador Josep Giralt, que fue director del Museu de Lleida de 2015 a 2023, rememora la polémica entrada de la Guardia Civil en el equipamiento museístico para llevarse el arte de Sijena, acción de la que este jueves se cumplirán ocho años. Giralt ha tenido mucho tiempo para pensar en todo lo que pasó y apunta que hay que contextualizar los hechos en una “situación política de país”, poco después del referéndum del 1-O y con la intervención de la Generalitat por el artículo 155, unas circunstancias que cree que permitieron que la resolución judicial fuera “extremadamente exagerada”, con una ejecución provisional de la sentencia y una entrada “militarizada” en el museo. En este sentido, pone en duda si el juez emitió aquellas órdenes con conocimiento de causa de cómo funciona el museo y si se pensaba que una “guerrilla de personas civilizadas, como son la sociedad civil leridana”, prendería fuego a los camiones con las obras de arte.

La operación se alargó unas 10 horas –desde poco después de las dos de la madrugada hasta pasado el mediodía–, que dieron para mucho. Desde un Josep Giralt que se vio obligado a hacer marchar al entonces alcalde de Lleida, Àngel Ros, hasta toques de atención al comandante de la Guardia Civil para que cortara de raíz las actitudes “de euforia” de la parte aragonesa, que llegó incluso a retratarse junto a las obras y comenzaba a difundir las fotos por las redes. “Decidimos que si volvía a pasar algo así, el director general de Patrimonio Cultural aragonés debería salir de la institución”, recuerda el exdirector. Echando la vista más atrás, Giralt duda si se hizo “una buena defensa judicial desde el principio”. “Nadie está acostumbrado a tener litigios”, señala. En el caso del Museu de Lleida, reconoce que los intereses “no fueron del todo bien defendidos” y la prueba es que, como Consorcio, no se presentaron ni a la vista y no fue hasta el recurso a la Audiencia de Huesca que se solventaron carencias.

Algunos consellers de Cultura fueron “irresponsables”

Giralt admite que en 2017 se encontaron solos ante el traslado de las obras del Museu de Lleida a Sijena, de la misma manera que se sintieron con el traslado de los bienes de la Franja en 2021. En este sentido, también critica la “política de no querer explicar nada” que se fijó muchas veces desde la conselleria de Cultura. Asimismo, remarca que lo que le sentaría peor es que los políticos catalanes no hicieran los deberes a partir de aquellas sentencias –también ahora con el MNAC– para evitar un “degoteo de futuras reclamaciones”. Giralt no se muerde la lengua para afirmar –sin dar nombres– que algunos consellers de Cultura pasarán a la historia como “auténticos irresponsables”, y que otros se “comieron” sus consecuencias. Por ello, insiste en que nunca se puede tener una política de comunicación cero, sobre todo porque "hoy en las redes se habla de todo".