Realidad virtual para visitar el arte del Palau de la Diputació

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La diputación de Lleida estrenó ayer una nueva forma 'inmersiva' de visitar y conocer la historia y el patrimonio artístico que atesora el edificio de la corporación provincial: unas gafas de realidad virtual con las que, sin moverse de sitio, recorrer las pinturas murales que decoran la escalera noble de la casa y el salón de plenos. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, encabezó la presentacion de este nuevo dispositivo en pleno patio del Institut d'Estudis Ilerdencs, repleto de árboles, luces y decoraciones navideñas. Se trata de una prueba piloto de realidad virtual pensada para complementar las visitas presenciales al edificio histórico que se alza entre la calle del Carme y la rambla Ferran y facilitar también el acceso digital a todos los ciudadanos, puesto que la idea es que próximamente se implemente también en la web corporativa. El proyecto es fruto de la colaboración entre los servicios de Nuevas Tecnologías y de Arqueología de la institución. La responsable de esta área, Pilar Vázquez, describió el contenido de la visita a través de las gafas virtuales, de entre 10 y 15 minutos de duración para cada ámbito: la escalera noble del edificio, decorada en 1964 con las pinturas murales del artista de Tàrrega Jaume Minguell (1922-1991), que se complementaron en 2002 con más metros cuadrados de mural, a cargo precisamente de otro gran especialista de esta técnica, su hijo Josep Minguell (1959); y el salón de plenos, que luce desde 1975 un gran mural de otro artista relevante de Lleida, Víctor Pérez Pallarés (1933-2018). El director de Nuevas Tecnologías, Ivan Bertran, explicó todo el proceso para trasladar este patrimonio al entorno virtual con un gran reto: “que el resultado fuera lo más realista posible para el usuario”. El vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez, comentó que “a través de esta nueva tecnología, nos podemos adentrar en diferentes espacios con más detalle, más contexto y una narración que ayuda a valorar los elementos emblemáticos del edificio”. Finalmente, Joan Talarn explicó que "la difusión y conservación del patrimonio, que explica aquello que somos, siempre es una prioridad para la Diputación; hoy damos un paso más para acercarnos a los ciudadanos, de la mano de las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías”.