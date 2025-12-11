Abigail Ballester, nombrada nueva directora ejecutiva de FiraTàrrega

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El consejo de administración de FiraTàrrega ha aprobado este jueves el nombramiento de Abigail Ballester como nueva directora ejecutiva para el periodo 2026-2030. La leridana tomará posesión del cargo el 15 de enero de 2026, relevante Natàlia Lloreta, que ha decidido no renovar después de cinco años al frente de la dirección del festival de teatro del Urgell.

Según ha informado la organización en un comunicado, Lloreta finalizará su etapa después de completar el quinquenio ante la dirección ejecutiva. La nueva responsable, Abigail Ballester, aportará una amplia experiencia en el sector de las artes escénicas, donde ha desarrollado su carrera profesional durante más de dos décadas.

Con una formación sólida como licenciada en Administración y Dirección de Empresas y máster en Gestión de la Cultura por la UdL, Ballester cuenta con un perfil que combina conocimientos empresariales y culturales. Desde 2008 y hasta la actualidad, ha ejercido como gerente de la Asociación Profesional de Teatro para Todos los Públicos (TTP).