Arbeca recupera su ‘Cant de la Sibil·la’, que data del siglo XV

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

❘ Lleida ❘ El Cant de la Sibil·la de Arbeca, cuyo original data del siglo XV y es de los pocos que conserva su notación musical en Europa, volverá a sonar en el municipio el sábado 20 de diciembre, tras ser recuperado por la formación musical La Follia Consort. Su presentación tendrá lugar en la iglesia parroquial de Arbeca y se trata de una versión de este drama litúrgico “excepcional”, pues “era en latín y se conservó con la pauta musical que reproducía el canto original”, explicó ayer el músico y componente de La Follia Consort Santi Miret. “En el siglo XIII, los Cants de la Sibil·la comenzaron a ser en lengua vulgar, lo que nos lleva a pensar que el de Arbeca podría fechar incluso antes del siglo XV”, añadió. Actualmente, el documento original se conserva en el archivo del arzobispado de Tarragona, según el párroco de Arbeca, Salvador Batet.

La versión de esta población de Les Garrigues ya se había recuperado por primera y única vez en 2003, de la mano de la ya disuelta coral Harmonia de la que también formaba parte Santi Miret. En cambio, el concierto del día 20 se complementará con otras piezas, como las 5 danzas del Llibre Vermell de Montserrat, coincidiendo con la celebración del milenario de la fundación del monasterio, avanzó Francesc Jové, director musical de La Follia Consort.

Por su parte, el alcalde de Arbeca, Francesc Roset, y el presidente de la Diputación, Joan Talarn, valoraron la potenciación de los bienes materiales e inmateriales que caracterizan el municipio, que incluyen también la fortaleza de los Vilars, el castillo y el Ball de Valencians.

Versiones del Pirineo al llano

Desde el Pirineo hasta el llano, la recuperación de El Cant de la Sibil·la gana terreno cada año, precediendo a la Misa del Gallo. En La Seu d’Urgell, se representa desde 2011 la noche de Navidad en la Catedral. Por su parte, la Fundació Horitzons 2050 impulsó su recuperación en Lleida en 2023. El año pasado, se presentó por segunda vez en una iglesia de Sant Llorenç abarrotada de público. En Golmés, en el Pla d’Urgell, estrenaron su versión la pasada Nochebuena en la iglesia de Sant Salvador, interpretada por la soprano Inés Juanpere.