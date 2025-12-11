Mireia Balcells presenta en Tàrrega su primer libro de relatos eróticos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La biblioteca de Tàrrega se llenó ayer para la presentación del debut literario de Mireia Balcells, Canela fina, una obra de relatos eróticos. Su autora busca “romper tabúes y hablar abiertamente de sexo”. Dijo que es un libro ágil en el que se mezcla amor, sexo, deseos y emociones en un conjunto de relatos agrupados según los cuatro elementos. Estuvo acompañada por los periodistas y escritores Juan Cal y Gemma Peris.