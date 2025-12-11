LITERATURA
Mireia Balcells presenta en Tàrrega su primer libro de relatos eróticos
La biblioteca de Tàrrega se llenó ayer para la presentación del debut literario de Mireia Balcells, Canela fina, una obra de relatos eróticos. Su autora busca “romper tabúes y hablar abiertamente de sexo”. Dijo que es un libro ágil en el que se mezcla amor, sexo, deseos y emociones en un conjunto de relatos agrupados según los cuatro elementos. Estuvo acompañada por los periodistas y escritores Juan Cal y Gemma Peris.