SEGRE

LITERATURA

Mireia Balcells presenta en Tàrrega su primer libro de relatos eróticos

Mireia Balcells presenta en Tàrrega su primer libro de relatos eróticos - LAIA PEDRÓS

Mireia Balcells presenta en Tàrrega su primer libro de relatos eróticos - LAIA PEDRÓS

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

La biblioteca de Tàrrega se llenó ayer para la presentación del debut literario de Mireia Balcells, Canela fina, una obra de relatos eróticos. Su autora busca “romper tabúes y hablar abiertamente de sexo”. Dijo que es un libro ágil en el que se mezcla amor, sexo, deseos y emociones en un conjunto de relatos agrupados según los cuatro elementos. Estuvo acompañada por los periodistas y escritores Juan Cal y Gemma Peris.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking