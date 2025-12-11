Primer grupo internacional para el Talarn Music Experience, que presenta el cartel completo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Talarn Music Experience (TME) acogerá por primera vez a una banda internacional en su décima edición. Se trata del grupo God Save the Queen, que versiona al icónico grupo británico Queen y que es considerado como el mejor tributo del mundo, según la revista Rolling Stone. Así lo ha explicado esta mañana Ramon Mitjana, director del certamen, durante el acto de presentación oficial del TME en la fábrica de San Miguel de Lleida.

La programación completa del festival, como ya se anunció, reunirá, entre otros, a los históricos Burning, aparte de dos artistas vinculados a los medios de comunicación: Manel Fuentes con su grupo tributo a Bruce Springsteen, y Los Niños Jesús, grupo del periodista y presentador Jordi Évole. También destacan las actuaciones de La Fúmiga, Buhos y Lax'n'nBusto.

Así, el calendario queda de la siguiente manera:

Jueves 16 de julio: La Fúmiga , Ginestà y MonDJ

, y Viernes 17 de julio: Buhos , Les que faltaband , Wu Shido

, Les que , Sábado 18 de julio: God Save The Queen , Maria Jaume y Adrià Giner

, y Jueves 10 de septiembre: Manel Fuentes , Los Niños jesús y Maadraassoo

, y Viernes 11 de septiembre: Burning , La Frontera , Puño Dragón y Bea Miau DJ

, , y Sábado 12 de septiembre: Lax'n'Busto , Santero y los Muchachos , Nat Simons & Aurora Beltrán y DJ Amable.

"Estamos contentos, nerviosos, pero sobre todo, ilusionados. Durante estos últimos diez años han pasado muchas cosas y hemos librado muchas batallas, con momentos buenos y otros que no tanto", ha asegurado Media, quien ha admitido que ya piensa en la edición de 2027.