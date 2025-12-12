El Talarn tendrá por primera vez una banda internacional

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El festival Talarn Music Experience (TME) acogerá por primera vez a una banda internacional en su décima edición, que regresará al emblemático espacio de Lo Quiosc los días 16, 17 y 18 de julio y 10, 11 y 12 de septiembre. Se trata de la banda argentina God Save the Queen, que versiona al icónico grupo británico Queen y que es considerado como el mejor tributo del mundo según la revista Rolling Stone. Así lo explicó ayer Ramon Mitjana, director del certamen, durante el acto de presentación oficial del TME en la fábrica de San Miguel de Lleida.

La programación completa del festival, como ya se anunció, reunirá a los históricos Burning, aparte de dos artistas vinculados a los medios de comunicación: Manel Fuentes con su grupo tributo a Bruce Springsteen, y Los Niños Jesús, grupo de Jordi Évole. También destacan las actuaciones de La Fúmiga, Buhos y Lax’n’nBusto. Las entradas saldrán a la venta hoy a las 12.00 en la web www.talarnmusicexperience.com.

“Estamos contentos y nerviosos, pero sobre todo, ilusionados. Durante estos 10 años han pasado muchas cosas y hemos librado batallas con momentos buenos y otros no tanto”, aseguró Mitjana, quien admitió que ya piensa en la edición de 2027. “Queremos crecer y traer nuevas propuestas, nos gusta sorprender”, explicó.