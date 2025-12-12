Exposición-homenaje a Ureña un año después de su muerte

Mañana se cumplirá un año del repentino fallecimiento del artista leridano Joaquín Ureña, a los 78 años. Fue la madrugada del sábado 14 de diciembre. Apenas unas horas antes, la tarde del viernes, el popular y reconocido acuarelista ya no pudo acudir a la inauguración de la tradicional exposición colectiva de Navidad en la galería Indecor de Lleida, a la que casi nunca faltaba desde hacía dos décadas. Por eso, el estreno ayer de la muestra artística de este año se convirtió en un gran homenaje póstumo al pintor leridano. “Me sentía en deuda con él”, afirmó el responsable de esta sala comercial, Josep Ramon Segura, que recordó "la gran ilusión que le hacía participar cada año en esta exposición y en el acto inaugural, donde podía encontrarse con otros artistas y muchos amigos".

De hecho, Segura explicó con tristeza que “dos días antes de la inauguración del año pasado, fui a verle a su estudio, donde seguía pintando sin parar, y me dijo que haría todo lo posible por venir, que no quería perdérselo, pero su mujer, María del Mar, le aconsejaba que no, que estaba enfermo y que se quedara en casa”.

Apenas tres días después del deceso, la galería Ansorena de Madrid inauguró la habitual exposición bienal del artista en la capital española –ya comprometida desde hacía unos meses–, y que se convirtió de esta manera en el primer homenaje póstumo.

En este sentido, la exposición de Indecor es el primer reconocimiento póstumo de carácter artístico a Ureña en Lleida. Por ello, con la complicidad de la viuda del pintor, Segura ha instalado a la entrada de la sala el caballete con las acuarelas y pinceles del artista, incluso con una acuarela inacabada, sin firmar, posiblemente una de sus últimas obras. Al lado, en una fotos de 2016 obra de Maria Mestre, se le ve pintando en la calle, como era su costumbre, siempre con su fiel caballete, fuera invierno o verano. La exposición de Indecor exhibe 35 acuarelas del artista, ambientadas en sus dos principales ciudades que tanto amó y fueron fuente de inspiración durante su vida: Lleida y Almería, donde cumplió de joven la ‘mili’ y donde conoció a María del Mar.

Le acompañan en esta muestra una quincena de obras de diversos tamaños de Perico Pastor, ocho óleos sobre tela de Miguel de Ibarbia y una decena de acuarelas de Maite Ferreres, que podrán visitarse hasta mediados de enero.