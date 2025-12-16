El leridano Òscar Palazón, Premi Mallorca de narrativa

El escritor Òscar Palazón Ferré (Lleida, 1969) se llevó el pasado sábado el Premi Mallorca de narrativa, dotado con 25.000 euros, por Stabat Mater. Un vent diví, “una autoficción sin el prefijo, porque es mi madre la voz narrativa de esta historia sobre mi infancia”, explicó ayer a SEGRE. Profesor en un instituto de Tarragona desde hace años, Palazón sigue conectado a su Lleida natal, donde se desarrolló su infancia. “El texto es como un monólogo interior de una madre, por lo que, para hacerlo lo más fiel posible a la realidad, lo he escrito sin puntos seguidos o apartes, solo comas, que es como pensamos y recordamos”, comentó sobre una obra que sorprendió y agradó al jurado de este galardón literario impulsado por el Consell de Mallorca. Palazón recibió el premio en una gala celebrada en Binissalem, en la Casa Museu Llorenç Villalonga de esta localidad mallorquina. Autor de media docena de novelas y diversos poemarios, el escritor leridano reconoció que “este ha sido el libro que más me ha costado, pues he necesitado toda mi vida para documentarme y escribir esta mezcla de recuerdos de infancia y lo que me ha ido explicando mi madre”. El resultado, una obra que enmarcó en el género de “literatura del yo” y que publicará la próxima primavera la editorial valenciana Galés.