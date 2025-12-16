‘El Poema de Nadal’ de Sagarra suena en el IEI

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Aula Magna del Institut d’Estudis Ilerdencs acogió ayer una singular puesta en escena del clásico El Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra, a cargo del grupo Bubulina Teatre, con la voz y la música de tenora de Valentí Maymó. La puesta en escena, a cargo de Jordi Lara, partía de otro imaginario de Sagarra, el de Vida privada, y hacía transitar al espectador por la magia de la Navidad. En el espectáculo, situado en la década de 1920, un personaje vestido con un frac huye de una comida familiar y llega a la buhardilla de una vieja casa, donde se reencuentra con algunos objetos de su infancia: una radio en la que se escuchan canciones antiguas, una cuna, unas figuras de pesebre, una tenora y un viejo acordeón. Al evocar su infancia, recita El Poema de Nadal casi íntegramente, acompañado de la música de tenora y acordeón. El montaje formó parte del Nadal a l’IEI25, un programa que incluye la instalación Un bosc de llum (en el patio del IEI) y que se cerrará el día 23 con AMIC-Descobrint Pau Casals, una propuesta de la Fundació Pau Casals con la violonchelista Irene Labrador y la payasa Clarota.