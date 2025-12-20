‘Joc de nens’, de los leridanos Sexenni, Premi Enderrock de la crítica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Premis Enderrock de la crítica musical eligieron ayer como mejor disco del año de banda pop-rock el álbum Joc de nens, de los leridanos Sexenni, que publicaron el 28 de febrero. El galardón, otorgado por un jurado formado por 40 periodistas de la revista Enderrock y la crítica especializada, reconoció así un disco clave en la trayectoria de la formación leridana. El disco incluye canciones destacadas como Grup de Pop, con la colaboración de The Tyets, o La Faràndula, convertida en himno generacional.

Por otro lado, Triquell se llevó el premio de pop-rock solista por Paco Deluxe. L’ham de la pregunta, de Remei de Ca la Fresca, fue elegido como el mejor disco del año, mientras que Rosalía fue distinguida con el premio especial del jurado por Lux. Júlia Colom (Paradís) y Alosa (El primer cant del matí) fueron reconocidos en canción pop y folk, respectivamente. Futur medieval, de Crim (rock); Kaelis, de Lia Kali (lengua no catalana); R31, de 31Fam (música urbana) y Sempre i per instint, de Gavina.mp3 (revelación), completaron la lista. El 8 de enero se abrirá la votación popular de los Enderrock.