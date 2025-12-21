Los Agentes Rurales detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'Tions' en fincas privadas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales han detectado por primera vez talas de árboles en fincas privadas de la Selva interior sin autorización. Según lo cabe el Área Básica de la zona, Jordi Tornés, las extracciones se han hecho "sin permiso del Departamento ni el consentimiento de los propietarios" y sin respetar los criterios adecuados para evitar daños en los árboles. Por la cantidad de cepas cortadas y la época del año, el cuerpo vincula los hechos a la fabricación de 'Tions' con finalidades comerciales, para suministrar materia prima a productores. Por otra parte, la campaña de control del verde navideño mantiene cifras "bajas", similares a años anteriores, que los Agentes Rurales atribuyen a la tarea de sensibilización de los últimos tiempos.

Los Agentes Rurales han intensificado el control de las especies protegidas y utilizadas como ornamentación de Navidad, como el tejo, el acebo o el rusco en las comarcas gerundenses. En el marco de este dispositivo, el cuerpo ha detectado una nueva práctica, que es el aumento de la tala de árboles para elaborar 'Tions' con finalidades comerciales.

Se han localizado árboles talados, sobre todo encinas y alcornoques, en diferentes puntos de la Selva interior, como en una finca privada situada en la frontera entre Sils y Caldes de Malavella. En este caso, fue el mismo propietario quien alertó a los Agentes Rurales. Aunque de momento esta práctica tiene baja incidencia, según el jefe de los Agentes Rurales, a Jordi Tornés la tendencia "va en aumento" y el fenómeno empieza a preocupar al cuerpo.

Tornés ha asegurado que estas prácticas no tienen "ni una autorización del Departamento ni permiso de los propietarios" y tampoco respetan los criterios de gestión forestal adecuados para evitar daños en los árboles, como la retirada de ramas muertas o el aprovechamiento de troncos caídos al suelo.

Por el volumen de árboles afectados, los Agentes Rurales descartan que se trate de un uso particular y apuntan hacia una actividad comercial. En este sentido, la jefe del área básica asegura que "seguirán el hilo" y que harán inspecciones en los establecimientos donde se comercializan estos productos para identificar a los proveedores.

Cifras bajas a causa de la sensibilización

Con respecto al resto de productos utilizados como ornamentación navideña, como el brezo, el lentisco, el tejo o el acebo, Tornés afirma que los datos "siguen una línea similar a la de los últimos años". En la Selva se han llevado a cabo un total de 28 actuaciones, mientras que en las diferentes comarcas gerundenses se han registrado una cincuentena y 171 en toda Catalunya. El cuerpo atribuye estas "cifras bajas" a las reiteradas campañas de sensibilización que impulsa a la Generalitat.