El 'Gordo' de Navidad también ha sonreído a Lleida y Sort
En dos ocasiones, 'El Gordo' se repartió en Lleida
Lleida y Sort (Lleida) han sido los dos municipios de la provincia de Lleida que han sido premiados en distintas ocasiones: Sort en los años 2003, 2004, 2007 y 2017, y Lleida en 1881 y 1901.
Por su parte, Madrid es la región de España que mayor número de veces ha recibido la visita del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con 84 ocasiones, un premio que en 2024 fue a parar íntegro a Logroño (La Rioja) donde ha caído cuatro veces en dos siglos, siendo la capital de España la más agraciada con 84 'Gordos', seguida de Barcelona, con 44.