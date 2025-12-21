Lleida hace suyo ‘El Messies’ de Händel

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El Auditori Enric Granados acogió ayer, por segundo año consecutivo, el concierto participativo de El Messies de Georg Friedrich Händel, una propuesta impulsada por la Associació Messies Participatiu. La interpretación reunió sobre el escenario a cerca de 170 voces, sumando cantantes aficionados y profesionales en un mismo proyecto artístico. El dispositivo coral estuvo formado por el Cor O Vos Omnes y un coro participativo integrado por 150 cantaires, que abordaron una de las obras más emblemáticas del repertorio barroco. La preparación del coro ha corrido a cargo de Pol Pastor, con el acompañamiento al piano de Bernat Bonjorn durante las últimas semanas de ensayos. El cuarteto solista estuvo integrado por la soprano Marta Mathéu, la contralto Mercè Bruguera, el tenor Ferran Mitjans y el barítono Elías Arranz, que aportaron claridad, equilibrio y cohesión.

Aunque El Messies no es una obra navideña, se asocia tradicionalmente a estas fechas. En los países anglosajones se consolidó desde el siglo XIX como tradición navideña coral, una costumbre que posteriormente se ha extendido al resto de Europa. Vespres d’Arnadí, formación especializada en interpretación con instrumentos de época y criterios historicistas, asumió la parte instrumental bajo la dirección de Xavier Pastrana.