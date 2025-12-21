Mishima regresa a Lleida

El público volvió a disfrutar anoche de la música de Mishima en directo. - AMADO FORROLLA

La banda barcelonesa Mishima, con el carismático cantante, guitarrista y compositor David Carabén al frente, celebró anoche su tradicional Concert de Nadal en el Cafè del Teatre de Lleida, donde los asistentes pudieron disfrutar de sus temas más conocidos en el marco de su ya esperada gira navideña.

Entre su repertorio, este grupo de música pop con influencia de la canción de autor que se creó en el año 1999, no faltó su villancico El pollastre de la Nit de Nadal, que ya presentó en la edición del año pasado.

En los próximos días, la banda tiene previsto seguir con su gira navideña en otras salas de conciertos de Barcelona, Salt, Lloseta (Mallorca) y Olot, entre otras.