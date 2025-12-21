Los orígenes del sorteo de Navidad se sitúan en el del 18 de diciembre de 1812 y su denominación data de 1892
Los orígenes del Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad se remontan al que tuvo lugar el 18 de diciembre de 1812, "más por el entusiasmo, sentir popular y proximidad a esas fechas que por la denominación en sí mismo", que apareció por primera vez 80 años después, en 1892.
Entre los datos más significativos del de 2025, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) destaca que el sorteo se realiza por el sistema tradicional, es decir, un bombo para números y otro para premios. En el bombo grande entran las 100.000 bolas de números y en el pequeño las 1.807 bolas de premios.
El que se va a celebrar este lunes 22 de diciembre de este 2025 consta de 198 series y cada serie tiene 100.000 billetes. El precio de cada número completo asciende a 39.600 euros, mientras que cada billete tiene un importe de 200 euros y está dividido en décimos de 20 euros.
El total de la emisión asciende a 3.960 millones de euros y se destina a premios (70% de la emisión) 2.772 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones de euros y en total se reparten 30.301.920 premios durante un sorteo que tiene una duración aproximada de cuatro horas.
El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).
En 1817 funcionaban en España 497 administraciones de Lotería, de las cuales 25 estaban situadas en el casco antiguo de Madrid y cinco en el casco urbano de Barcelona, siendo administradas todas por varones, excepto dos, una en Barcelona y otra en Murcia, regentadas por mujeres.