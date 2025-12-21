Visitó Segre Ràdio. Durante su estancia en Lleida, en 1994, para participar en la película Científicament perfectes visitó los estudios fundacionales de Segre Ràdio, donde fue entrevistado por Juan Ferrer, crítico de cine de Segre para hablar del film (tardó tres años en estrenarse) y su carrera, confesando que su trabajo favorito no era un título de terror sino un drama rural, dirigido y protagonizado por él mismo, titulado El huerto del francés (1977). - SEGRE

Visitó Segre Ràdio. Durante su estancia en Lleida, en 1994, para participar en la película Científicament perfectes visitó los estudios fundacionales de Segre Ràdio, donde fue entrevistado por Juan Ferrer, crítico de cine de Segre para hablar del film (tardó tres años en estrenarse) y su carrera, confesando que su trabajo favorito no era un título de terror sino un drama rural, dirigido y protagonizado por él mismo, titulado El huerto del francés (1977). - SEGRE Los tres carteles de las películas que Paul Naschy rodó en Lleida: ‘El jorobado de la Morgue’, ‘La maldición de la bestia’ y ‘Científicament perfectes’. - SEGRE Paul Naschy, el creador de monstruos, rodó en Lleida Paul Naschy, el creador de monstruos, rodó en Lleida Paul Naschy, el creador de monstruos, rodó en Lleida Paul Naschy, el creador de monstruos, rodó en Lleida

A hora que está de moda revisar los grandes clásicos del cine de terror (Drácula, Nosferatu, El hombre lobo o Frankenstein), no está de más recordar que aquí también tuvimos una verdadera estrella del género que, curiosamente, alcanzó más prestigio fuera de España que dentro. Nos estamos refiriendo a Jacinto Molina Álvarez (1934-2009), más conocido por su nombre artístico, Paul Naschy. Haltera destacado, fue ocho veces campeón de España y representó a España en europeos y mundiales, y una lesión le impidió ser olímpico en Roma (1960). Tras debutar como secundario en Rey de reyes (Nicholas Ray, 1960) decidió que el cine era lo suyo. Participó en más de cien películas y en 16 de ellas fue director. Su debut se produjo en La marca del hombre lobo (1968), para la que escogió su nombre artístico de Paul Naschy, por aquello de la promoción internacional y como homenaje a un haltera húngaro, Imre Nagy, con el que compitió muchos años, aunque germanizó el apellido. Fue conocido como el Lon Chaney español por su capacidad de encarnar a todo tipo de monstruos en la pantalla, desde Drácula a Frankenstein, La Momia o Mr. Hyde, pero sobre todo al hombre lobo. Con 14 películas es el actor que más veces le ha dado vida en el cine a través de su personaje, Waldemar Daninsky. En Lleida rodó tres de sus películas. Dos de ellas en La Val d’Aran, El jorobado de la Morgue (Javier Aguirre, 1972) junto a Rosanna Yanni; y La maldición de la bestia (Miguel Iglesias, 1975) con Silvia Solar. Al cabo de los años regresaría a Ponent para dar vida al protagonista de Científicament perfectes de Francesc Capell, que llegó a estrenarse en los circuitos independientes de Estados Unidos.

Protagonizó la ópera prima de Francesc Capell

El cineasta leridano Francesc Xavier Capell (Aitona, 1968) convenció a Paul Naschy para protagonizar su primer largometraje, Científicament perfectes, que no se estrenó hasta 1997. Capell se centra en el proceso de creación de un monstruo, inspirándose en el Frankenstein o el Prometeo moderno de Mary Shelley. El film llegó a estrenarse en los Estados Unidos. En la filmografía de Capell, también figura Per Júpiter (2001), Los ojos del engaño (2004) y El cavaller de l'antifaç (2010).