El positivo de PPA en Sant Cugat no obliga a modificar el radio del primer foco

Vallas para cortar el paso de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, en una imagen de archivo.

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado este sábado que el último caso de peste porcina africana (PPA) que se confirmó este viernes en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) no obliga a modificar el primer perímetro de alto riesgo, de 6 kilómetros.

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la sede de la Paeria en Lleida, donde ha detallado que el Govern sí ha decidido ampliar el radio de bajo riesgo -entre los 6 y los 20 kilómetros- e incorporar 4 nuevos municipios: Subirats, Olesa de Bonesvalls, Begues y Gavà (Barcelona).

Con esta ampliación ya son 83 los municipios incluidos dentro de la zona de bajo riesgo y cerca de 95 los municipios dentro de la zona infectada, que comprende tanto la de alto como la de bajo riesgo.

En estos 4 municipios de aplican las mismas medidas de restricción que en el resto de municipios incluidos dentro del radio de 20 kilómetros; unas medidas que se van flexibilizando parcialmente desde el pasado 15 de diciembre.

En este sentido, queda prohibido el acceso al medio natural para realizar actividades de ocio en grupo, una limitación que no afecta a espacios cerrados o perimetrados, como instalaciones deportivas o hípicas.