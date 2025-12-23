La joven ganadora de la primera beca Ricard Viñes, en la Paeria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria entregó ayer la primera beca Ricard Viñes de estudios musicales en una recepción oficial a la ganadora, la joven leridana de 20 años Andrea Budau, intérprete de oboe, como se anunció el mes pasado. La concejala de Cultura, Pilar Bosch, y el de Participación, Roberto Pino, acompañados del comisionado del Any Viñes, Màrius Bernadó, recibieron a Budau en el Saló del Retaule en un acto al que también asistieron familiares de la becada y responsables del Conservatori de Lleida, donde inició sus estudios musicales. Tras completar el grado elemental y profesional en Lleida con premios extraordinarios, Budau sigue clases actualmente en el Conservatorio de Amsterdam. En este sentido, la beca está dotada con 6.000 euros para financiar un curso académico completo de estudios superiores de interpretación musical en centros de prestigio internacional. Budau agradeció “el impulso para seguir creciendo” y afirmó que "es cálido saber que siempre puedo y que Lleida siempre me esperará con los brazos abiertos".