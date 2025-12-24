Obra inédita del compositor de la Segarra Simó Giribet

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El músico e investigador Pau Carbonell Font (Cervera, 1996) ha descubierto dos villancicos inéditos del compositor de la Segarra Simó Giribet (1914-1983), conocido principalmente por su producción sardanística pero poco 'explorado' en los ámbitos de la música popular y religiosa. Para difundir este patrimonio musical, Carbonell ha grabado las dos composiciones, que estrenó la semana pasada en las plataformas digitales. Se trata de dos piezas con música de Giribet y textos del poeta de Cervera Josep Solsona (1932-1975) y de la escritora y archivera gerundense Maria Mercè Costa (1923-2020).

Carbonell explicó que la investigación y localización de las partituras se llevó a cabo entre el Arxiu Comarcal de la Segarra y también gracias a una donación anónima en papiro, elaborado a mano, de esta obra de Simó Giribet, titulada Per Nadal. “Las fuentes documentales existentes –los Quaderns de Sant Magí, las Miscel·lànies Cerverines, el blog digital Lo Carranquer y la obra Homes de la Segarra, de Josep Maria Razquin– especifican que Giribet había musicado algunas poesías de Josep Solsona, pero sin mencionar nunca estos villancicos”, afirmó el investigador. Además, “el Poema de Nadal de Josep Solsona que se musica en una de las piezas no aparece publicado en su antología poética monográfica”, aseguró Carbonell. “Esto sugiere que nos hallamos ante un material literario y musical que había quedado completamente fuera de los circuitos habituales de transmisión, por lo que no se puede hablar solo de recuperación sino de un auténtico descubrimiento”, añadió.

Para la grabación de los dos temas navideños, Carbonell contó con la mezzosoprano Laura Cots, acompañada al piano por Guillem Garcia. El músico e investigador de Cervera señaló que “probablemente estos dos villancicos fueron concebidos para ser interpretados pero nunca acabaron de sonar. Por eso, ponerles actualmente voz representa un acto de memoria cultural y de amor a nuestra tierra”.