Protección Civil pide avanzar la vuelta a casa por Navidad y retrasarla por Sant Esteve, priorizando vías principales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha pedido este jueves avanzar los desplazamientos por carretera el día de Navidad y de volver a casa "el más bien posible", así como retrasarles al día siguiente, día de Sant Esteve, a causa del temporal. Lo ha recomendado en una atención a los medios desde el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT).

Con respecto a la previsión de fuerte oleaje, ha avisado de que la media de altura de las olas será de cuatro metros, pero prevén que puedan llegar a los 10 metros. Se ha enviado una Es-Alert a los teléfonos móviles de los 19 municipios costeros del Alto y el Baix Empordà por la previsión de fuerte oleaje en estas dos comarcas entre este jueves y viernes."Cuanto antes podamos hacer las vueltas hacia casa, mejor, porque como más avanzada sea la tarde, este temporal irá cogiendo más intensidad y también estas lluvias", ha asegurado Solé. De cara a este viernes, ha recomendado optar por franjas horarias que se acerquen el más posible al mediodía.

Entre 200 y 250 litros

Además, Solé ha previsto que en todo el periodo de lluvias de estas dos jornadas se puedan acumular entre 200 y 250 litros, sobre todo en el nordeste del país. También ha advertido que en momentos puntuales la intensidad puede ser de 20 litros en 30 minutos.

Todo eso tendrá una afectación principal en los ríos de la zona del norte, como el Ter, el Fluvià, la Muga, la Tordera, el Foix y el Llobregat. Por este motivo, ha pedido priorizar las carreteras principales para desplazarse y evitar atravesar rieras.

Con respecto a las nevadas, Solé ha afirmado que se podrá ver nieve a partir de las cotas de 300 metros y "grosores importantes" en la zona del Pirineo, especialmente en el Ripollès en zonas como Vallter y el valle de Núria.