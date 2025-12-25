El temporal deja registros de veinte centímetros de nieve nueva a 2.000 metros sin incidencias destacadas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El temporal de este jueves ha dejado registros de hasta veinte centímetros de nieve nueva en cotas altas de 2.000 metros sin incidencias destacadas, según Protección Civil. Los grosores más relevantes se han registrado en la Coma i la Pedra (Solsonès), a 2.000 metros, con 21 centímetros; en el Cadí Nord (Cerdanya), a 2.143 metros, con 16 centímetros; a Núria (Ripollès), a 1.971 metros, con 13 centímetros, o a Salòria (Pallars Sobirà), a 2.451 metros, con 10 centímetros. También ha habido, sin embargo, acumulación de nieve en cotas bajas, como los 2 centímetros de Falset (Priorat) a 383 metros.

Desde que ha empezado el episodio, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 32 llamadas por lluvia, nieve y oleaje, la mayoría desde el Alto y el Baix Empordà y el Solsonès.

Según el Servicio Catalán de Tráfico, a las nueve y media de la noche de este jueves había 18 vías afectadas por la nieve, sobre todo a la demarcación de Lleida, con la obligación de llevar cadenas a la C-28 en el Puerto de la Bonaigua, a l'N-260 entre Planoles y Guils de Cerdanya y a la C-38 en Molló. En la demarcación de Barcelona, se mantiene cortada la BV-4024 entre Bagà y el cuello de Pal.

Durante esta madrugada se prevé una intensificación de las nevadas y grosores importantes de nieve en Coll d'Ares, Camprodon-Vallter, Planoles-Toses, el Port de la Bonaigua, el Port del Cantó, el Coll de Perves, la C-16 en el Túnel del Cadí, la C-1412, el Coll de Comiols, el Puerto del Comte y las comarcas del Pallars Sobirà, la Cerdanya y la Vall d'Aran.