Política Lingüística impulsa la oferta de ensayo y no ficción en catalán con más de 350 títulos traducidos en dos años

El Departamento de Política Lingüística ha impulsado la oferta de ensayo, divulgación y no ficción en catalán con más de 350 títulos traducidos en dos años. La línea de crédito dio apoyo a la traducción de 158 obras de no ficción en el 2024 -ya disponibles en las librerías- y de 193 obras de 60 editoriales este 2025, que se incorporarán progresivamente al mercado en el 2026. Les traducciones provienen de 14 lenguas diferentes, con un predominio claro del inglés, seguido del castellano, el francés, el alemán y el italiano, así como otras lenguas como el japonés, el portugués, el ruso, el griego clásico o el neerlandés.

Con respecto a las temáticas, las obras traducidas abrazan un amplio abanico de disciplinas, destacando las memorias, la historia y la psicología. También sobresalen obras de ensayo y no ficción sobre filosofía, la sociología, las artes, la ciencia y la naturaleza, así como ámbitos como el feminismo, la educación, la política, la salud o la investigación. El año 2024 la línea de ayudas dio apoyo a la traducción de 158 obras de no ficción de 49 editoriales, todas ya publicadas. Les obras traducidas provenían de 13 lenguas diferentes, con el inglés como lengua de origen principal, seguida del castellano, el francés, el alemán y el italiano, así como de otras lenguas como el japonés, el griego clásico, el hebreo o el polaco.

En cuanto a las temáticas, en el 2024 tuvieron un peso destacado las obras de historia, filosofía, memorias, sociología y educación, junto con títulos de artes, ciencias sociales, ciencia y naturaleza, feminismo, política, psicología, religión, salud y lingüística. Les traducciones de obras no literarias subvencionadas en ediciones anteriores se pueden consultar en la web de lengua catalana.