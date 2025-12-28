El leridano Arnau Barios desvela en catalán la vida de Tolstói

León Tolstói (1828-1910) llegó a Moscú en 1853 con tres objetivos claros: jugar a cartas, casarse y hacerse con un cargo público. Solo consiguió lo primero. Y se arruinó con el juego. Esta es una de las múltiples anécdotas sobre el escritor ruso que pueden disfrutarse en Vida de Tolstoi. Un assaig de lectura, que acaba de publicar el nuevo sello leridano Eclecta Editorial. El libro es obra del profesor de la Universidad de Oxford Andrei Zorin (1956), un venerado intelectual ruso y divulgador mediático en su país, que lanzó esta nueva y singular biografía del autor de Guerra y paz en 2020, en una doble edición propia en ruso y en inglés. Ahora, de la mano del filólogo y traductor leridano Arnau Barios (Térmens, 1989), puede leerse en catalán la primera traducción internacional de esta obra de “un personaje que tuvo una vida de novela, desbordante”.

Barios, que desde hace un año y medio imparte clases de catalán en la Universidad de Varsovia, en Polonia, vivió anteriormente durante casi una década en Rusia, entre Moscú y San Petersburgo. Aprovechando su vuelta a casa durante las fiestas navideñas, mañana lunes tiene previsto presentar esta obra en la librería La Fatal de Lleida (19.00 h). El traductor explicó a SEGRE que cuando leyó el libro “me sorprendió el rigor del autor y su capacidad para situar a Tolstói dentro de su contexto histórico y cultural en un texto divertido, ameno y de muy buen leer”. De hecho, Barios aseguró que “cada libro que publica Zorin, un auténtico sabio de escritura viva y cautivadora, se convierte en un acontecimiento editorial en Rusia”. De ahí su inmediato interés por traducirlo al catalán, “un mercado en el que no había nada biográfico sobre Tolstói” (Eclecta tiene previsto publicar en mayo del año que viene la versión en castellano). Una carencia ahora felizmente subsanada para conocer la vida y peripecias “del que sin duda fue el primer gran autor de fama mundial, el de mayores ventas de libros en vida, por encima de figuras coetáneas que quizás nos ‘suenan’ más, como el británico Charles Dickens o el francés Victor Hugo”.

Una vida fascinante

Barios quedó cautivado por este texto, “un retrato completo de un escritor de vida fascinante, digna de las novelas que escribía”. Desde la del joven malgastador, nacido en una familia aristocrática, que se arruina jugando a las cartas en Moscú y se enrola en la guerra de Crimea hasta el pensador, el anarquista cristiano, el pacifista (“de hecho, fue el impulsor de la cultura de la no violencia y Gandhi, con el que llegó a escribirse, le admiraba”, comentó Barios) y el fundador al final de su vida de un movimiento cristiano, casi una secta, que tuvo eco mundial durante casi medio siglo. “Por la contradicción entre su vida de fama y sus principios, con 82 años se escapó de casa en pleno invierno y acabó acogido en una estación ferroviaria. Pero la prensa se enteró y le convirtió de nuevo en un fenómeno mediático antes de morir a los pocos días por una neumonía. Siempre sus actos provocaron el efecto contrario que perseguía”, añadió Barios.