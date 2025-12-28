Muere el empresario, político y gastrónomo, Carles Vilarrubí a los 71 años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El empresario, político y gastrónomo Carles Vilarrubí (Barcelona) ha muerto a los 71 años esta madrugada en Barcelona.

De su carrera política destaca la vinculación a las primeras administraciones de la Generalitat de Catalunya, donde estuvo una de las figuras más próximas del presidente en aquel momento, a Jordi Pujol. También participó en la creación de Convergència i Unió (CiU).

Actualmente era, desde 2016, el presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. A la Generalitat de Pujol, Vilarrubí fue director de la ntitat de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, y formó parte como conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Además, estuvo fuertemente ligado también al FC Barcelona. Formó parte de las directivas de Sandro Rosell y de la de Josep Maria Bartomeu, llegando a ser vicepresidente del club, hasta que dimitió en octubre de 2017, en medio del debate sobre el papel del Barça al proceso y el 1-O.

El mundo político, económico y deportivo ha despedido el empresario, político y gastrónomo Carles Vilarrubí. "Dedicó su vida al ideal de hacer país. Fortaleció la nación desde la política, el deporte, la comunicación o la gastronomía. Con bondad, visión, autoestima y convencimiento. Amaba Catalunya y la hizo mejor", ha asegurado al presidente del Parlament, Josep Rull, en un mensaje a X.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado cómo Vilarrubí fue reconocido con la Creu de Sant Jordi en el 2015 "por su significativa presencia en la vida económica y social catalana". "Deja un importante legado comunicativo, gracias a su impulso a la fundación de Catalunya Radio y RAC1", ha apuntado a Illa.

En paralelo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado al empresario como "una persona inteligente, valiente, emprendedora, empática y, sobre todo, comprometida con el país". "Sobresalió en todos los ámbitos en los cuales se implicó. Catalunya pierde un referente", ha recalcado Turull.

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès también se ha mostrado impactado por la muerte de Carles Vilarrubí, "un hombre profundamente comprometido con el país y con una gran capacidad de impulso. "Gracias por la constancia, el compromiso y la trayectoria de servicio a los proyectos colectivos. El más sentido pésame a la familia y a los amigos", ha manifestado Aragonés.

En el apartado económico, Foment del Treball ha lamentado el traspaso del empresario y marido de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners. "Lamentamos profundamente el traspaso de Carles Vilarrubí, un empresario de consenso. Hombre polifacético y emprendedor, destacó en varios sectores económicos y sociales. Fue miembro del Consejo Asesor de Fomento del Trabajo. Como presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición impulsó la divulgación de la excelencia de la cocina catalana en el mundo", ha declarado la patronal liderada por Josep Sánchez Llibre.

Finalmente, el Fútbol Club Barcelona ha expresado el pésame para quién fue vicepresidente institucional del Barça entre en julio del 2010 y en octubre del 2017. "Vinculado al Barça desde bien joven, también defendió el escudo como jugador de hockey hielo, antes de desarrollar una larga trayectoria como directivo. Empresario y gastrónomo, galardonado con la Creu de Sant Jordi y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. El Club quiere expresar todo su apoyo y calor a la familia y amigos. Descanse en paz", ha concluido la entidad dirigida actualmente por Joan Laporta.