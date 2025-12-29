Ordeig muestra "máximo respeto y empatía" con las tractoradas y defiende que no se puede hacer "todo de golpe"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha mostrado "máximo respeto y empatía" con las tractoradas que ha convocado este lunes Unió de Pagesos y ha defendido que no se puede hacer "todo de golpe". En una entrevista en Catalunya Ràdio, el consejero ha asegurado que los primeros pagos de las ayudas por los brotes de dermatosis nodular, una de las cuestiones que reclama el sector, se harán esta semana y el resto "a principios del año que viene".

"Más rápido habría sido imposible", ha afirmado. Sobre la peste porcina africana (PPA), ha esperado que esta semana esté hecha la secuenciación para saber el origen del brote y "descartar definitivamente" la teoría del laboratorio.

Ordeig ha defendido que la secuenciación requiere un "proceso laborioso" y se ha comprometido a anunciarlo una vez lo tengan. En este paso participa un laboratorio europeo, el Ministerio y el Instituto de Investigación Biomédica (IRB).

En relación con las protestas de los campesinos de este lunes, que tienen como principal reivindicación la gestión de la fauna cinegética, Ordeig ha admitido que es un ámbito donde "hacía falta actuar desde hace mucho de tiempo", pero ha defendido que los "resultados" no llegarán "en cuatro días". "Tenemos que hacer un punto de inflexión, sí. Lo haremos, sí", ha respondido.